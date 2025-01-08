Сьогоднішня ціна Bitci Racing Token (BRACE)

Поточна ціна Bitci Racing Token (BRACE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.80K USD. Ціна BRACE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitci Racing Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.12K USD

- зміна ціни Bitci Racing Token протягом дня — +0.52%

- циркуляційна пропозиція – 14.02B USD

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