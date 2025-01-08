Ціна Bitci PEPE (BEPE)
Поточна ціна Bitci PEPE (BEPE) сьогодні становить 0.01261599 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitci PEPE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 531.01K USD
- зміна ціни Bitci PEPE протягом дня — -8.96%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitci PEPE до USD становила $ -0.00124264715765817.
За останні 30 днів зміна ціни Bitci PEPE до USD становила $ -0.0035943384.
За останні 60 днів зміна ціни Bitci PEPE до USD становила $ +0.0011408627.
За останні 90 днів зміна ціни Bitci PEPE до USD становила $ +0.00203861886772781.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00124264715765817
|-8.96%
|30 днів
|$ -0.0035943384
|-28.49%
|60 днів
|$ +0.0011408627
|+9.04%
|90 днів
|$ +0.00203861886772781
|+19.27%
Останній аналіз цін Bitci PEPE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-8.96%
+7.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitci PEPE (BEPE) stands as a multi-chain meme token crafted on both the Solana and Bitcichain networks.
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