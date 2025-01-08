Сьогоднішня ціна Bitci PEPE (BEPE)

Поточна ціна Bitci PEPE (BEPE) сьогодні становить 0.01261599 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitci PEPE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 531.01K USD

- зміна ціни Bitci PEPE протягом дня — -8.96%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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