Сьогоднішня ціна Bitci EDU (BEDU)

Поточна ціна Bitci EDU (BEDU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEDU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitci EDU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.83K USD

- зміна ціни Bitci EDU протягом дня — -8.59%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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