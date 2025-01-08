Ціна Bitci EDU (BEDU)
Поточна ціна Bitci EDU (BEDU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BEDU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitci EDU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.83K USD
- зміна ціни Bitci EDU протягом дня — -8.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitci EDU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitci EDU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitci EDU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitci EDU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.59%
|30 днів
|$ 0
|-34.37%
|60 днів
|$ 0
|-39.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitci EDU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
-8.59%
-7.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitci Edu Token is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. BEDU Token is a cryptocurrency created to enhance the Bitci EDU ecosystem. Bitci EDU is a platform that provides education on blockchain and cryptocurrencies, and BEDU Token is designed to facilitate participation in education on this platform. BEDU Token holders will have access to the Bitci EDU platform and will be able to enjoy many privileges.
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