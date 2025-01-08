Ціна Bitci DOGE (BOGE)
Поточна ціна Bitci DOGE (BOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitci DOGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.33K USD
- зміна ціни Bitci DOGE протягом дня — -4.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitci DOGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitci DOGE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitci DOGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitci DOGE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.28%
|30 днів
|$ 0
|-32.98%
|60 днів
|$ 0
|-13.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitci DOGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
-4.28%
-9.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitci DOGE (BOGE) emerges as a multi-chain meme token crafted for deployment across the Solana, Bitcichain, and Arbitrum networks.
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