Сьогоднішня ціна Bitci Bonk (BBK)

Поточна ціна Bitci Bonk (BBK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.94K USD. Ціна BBK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitci Bonk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 329.02K USD

- зміна ціни Bitci Bonk протягом дня — -17.81%

- циркуляційна пропозиція – 777.78M USD

Отримуйте оновлення цін BBK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BBK.