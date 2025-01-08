Ціна Bitci Bonk (BBK)
Поточна ціна Bitci Bonk (BBK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.94K USD. Ціна BBK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitci Bonk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 329.02K USD
- зміна ціни Bitci Bonk протягом дня — -17.81%
- циркуляційна пропозиція – 777.78M USD
Отримуйте оновлення цін BBK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BBK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitci Bonk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitci Bonk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitci Bonk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitci Bonk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-17.81%
|30 днів
|$ 0
|+54.86%
|60 днів
|$ 0
|+21.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitci Bonk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.93%
-17.81%
+61.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BBK is a digital asset that stands out as the first meme token project officially listed on Simitciswap, a decentralized exchange developed on the Bitcichain network. With the rising popularity of the Bitcichain network and meme token projects, the community's interest in digital assets has been steadily growing. BBK was created with the goal of engaging and empowering the community through a fun and interactive token experience. As a meme token and community-driven project, it not only serves as a trading asset but also fosters participation in various community events and reward mechanisms. BBK aims to be at the forefront of meme token culture while offering real use cases within the blockchain ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BBK до AUD
A$--
|1 BBK до GBP
￡--
|1 BBK до EUR
€--
|1 BBK до USD
$--
|1 BBK до MYR
RM--
|1 BBK до TRY
₺--
|1 BBK до JPY
¥--
|1 BBK до RUB
₽--
|1 BBK до INR
₹--
|1 BBK до IDR
Rp--
|1 BBK до PHP
₱--
|1 BBK до EGP
￡E.--
|1 BBK до BRL
R$--
|1 BBK до CAD
C$--
|1 BBK до BDT
৳--
|1 BBK до NGN
₦--
|1 BBK до UAH
₴--
|1 BBK до VES
Bs--
|1 BBK до PKR
Rs--
|1 BBK до KZT
₸--
|1 BBK до THB
฿--
|1 BBK до TWD
NT$--
|1 BBK до CHF
Fr--
|1 BBK до HKD
HK$--
|1 BBK до MAD
.د.م--