Ціна Bitchemical Token (BCHEC)
Поточна ціна Bitchemical Token (BCHEC) сьогодні становить 0.01006272 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCHEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitchemical Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.51K USD
- зміна ціни Bitchemical Token протягом дня — -7.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitchemical Token до USD становила $ -0.00081919911815721.
За останні 30 днів зміна ціни Bitchemical Token до USD становила $ +0.0000332230.
За останні 60 днів зміна ціни Bitchemical Token до USD становила $ -0.0011735667.
За останні 90 днів зміна ціни Bitchemical Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00081919911815721
|-7.52%
|30 днів
|$ +0.0000332230
|+0.33%
|60 днів
|$ -0.0011735667
|-11.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitchemical Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-7.52%
+0.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEET THE FUTURE OF CHEMISTRY Transform chemistry research with AI, digital technology and automation. Drive innovation in the chemical industries. Bitchemical Artificial Intelligence As Bitchemical Technologies, we have combined blockchain applications with the chemical industry since our establishment in 2020. As of 2023, we started our work to offer artificial intelligence applications, the technology of the future, to the service of the chemical industry. The Bitchemical Token was created by Bitchemical LAB & AI in order to financially support, develop research and development and innovation studies and to provide high-value earnings to its investors.
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