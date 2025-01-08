Ціна bitcastle (CASTLE)
Поточна ціна bitcastle (CASTLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CASTLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності bitcastle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.68K USD
- зміна ціни bitcastle протягом дня — -0.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни bitcastle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни bitcastle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни bitcastle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни bitcastle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.16%
|30 днів
|$ 0
|-3.93%
|60 днів
|$ 0
|+50.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін bitcastle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-0.16%
+0.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Where can bitCastle be traded? You can trade bitcastle on P2PB2B. Popular trading pairs for bitcastle in the market includes CASTLE/USD, CASTLE/CAD, CASTLE/AUD, CASTLE/GBP, CASTLE/INR, and CASTLE/PHP. bitcastle is a global crypto-to-crypto exchange platform launched on 11 July 2019. Notable features of the platform include 0% transaction fee for major currency pairs, and the High&Low binary trading option. Several High&Low modes are included, among which the Lightning mode, which allows users to see return on their investment in as little as 5 seconds. With a clear interface, transaction fee-free trading of major pairs and the simplicity of the High&Low feature, bitcastle aims to be a platform that can be enjoyed by both seasoned traders as well as beginners. CASTLE is bitcastle's native token. CASTLE can be used in the future as a means to reduce transaction fees on the platform by up to 50%. By regularly buying back and burning some of the tokens, the volume will decrease and the value increase.
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