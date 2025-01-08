Ціна BitCanna (BCNA)
Поточна ціна BitCanna (BCNA) сьогодні становить 0.00229565 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BCNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitCanna:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.24K USD
- зміна ціни BitCanna протягом дня — -11.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitCanna до USD становила $ -0.000302379510642395.
За останні 30 днів зміна ціни BitCanna до USD становила $ -0.0012271592.
За останні 60 днів зміна ціни BitCanna до USD становила $ -0.0006009541.
За останні 90 днів зміна ціни BitCanna до USD становила $ -0.000628859799388515.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000302379510642395
|-11.63%
|30 днів
|$ -0.0012271592
|-53.45%
|60 днів
|$ -0.0006009541
|-26.17%
|90 днів
|$ -0.000628859799388515
|-21.50%
Останній аналіз цін BitCanna: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.22%
-11.63%
-0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitCanna has been founded by and for the cannabis industry to solve issues around banking, identity and supply chain management. To fulfil this purpose in the cannabis industry it is important to be an impartial player in the industry offering utilities and services to each and everyone in the market, ranging from producers, to intermediaries to end consumers. This requires BitCanna to be more than just a company offering tools, but an interlinked set of features making one complete platform where everyone can find what they need; consumers, the industry and governments alike. These tools will comprise payments, identifications, reviews, supply chain tracking, finding stores and gathering knowledge. Build on the Cosmos-SDK we are ready to deliver the products to revolutionize the cannabis industry.
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