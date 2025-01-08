Ціна Bitbot (BITBOT)
Поточна ціна Bitbot (BITBOT) сьогодні становить 0.00292051 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BITBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitbot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.49K USD
- зміна ціни Bitbot протягом дня — -17.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BITBOT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BITBOT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitbot до USD становила $ -0.000630064566316532.
За останні 30 днів зміна ціни Bitbot до USD становила $ -0.0011136961.
За останні 60 днів зміна ціни Bitbot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitbot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000630064566316532
|-17.74%
|30 днів
|$ -0.0011136961
|-38.13%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitbot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-11.09%
-17.74%
+69.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitbot is the ultimate meme trading terminal, meticulously designed for rapid execution, sophisticated automated trading strategies, and robust institutional-grade security. It seamlessly integrates comprehensive market data, highlights trending tokens, and offers advanced charting and quick trading features. Accessible entirely through Telegram, Bitbot provides a user-friendly interface that allows traders to stay connected and make informed decisions swiftly and efficiently.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BITBOT до AUD
A$0.004672816
|1 BITBOT до GBP
￡0.002336408
|1 BITBOT до EUR
€0.0028036896
|1 BITBOT до USD
$0.00292051
|1 BITBOT до MYR
RM0.0131130899
|1 BITBOT до TRY
₺0.1031816183
|1 BITBOT до JPY
¥0.4615866055
|1 BITBOT до RUB
₽0.3132246975
|1 BITBOT до INR
₹0.2506089631
|1 BITBOT до IDR
Rp47.1049934053
|1 BITBOT до PHP
₱0.1703825534
|1 BITBOT до EGP
￡E.0.1478946264
|1 BITBOT до BRL
R$0.017815111
|1 BITBOT до CAD
C$0.0041763293
|1 BITBOT до BDT
৳0.355718118
|1 BITBOT до NGN
₦4.5139110509
|1 BITBOT до UAH
₴0.1242384954
|1 BITBOT до VES
Bs0.15478703
|1 BITBOT до PKR
Rs0.8185021326
|1 BITBOT до KZT
₸1.5526307313
|1 BITBOT до THB
฿0.1009328256
|1 BITBOT до TWD
NT$0.0958511382
|1 BITBOT до CHF
Fr0.002628459
|1 BITBOT до HKD
HK$0.0226923627
|1 BITBOT до MAD
.د.م0.0293803306