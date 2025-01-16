Ціна BitBoost (BOOST)
Поточна ціна BitBoost (BOOST) сьогодні становить 0.02413774 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOOST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitBoost:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 462.66 USD
- зміна ціни BitBoost протягом дня — +7.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BOOST до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BOOST.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitBoost до USD становила $ +0.00162038.
За останні 30 днів зміна ціни BitBoost до USD становила $ +0.0156574157.
За останні 60 днів зміна ціни BitBoost до USD становила $ +0.2414449567.
За останні 90 днів зміна ціни BitBoost до USD становила $ +0.009985047509840485.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00162038
|+7.20%
|30 днів
|$ +0.0156574157
|+64.87%
|60 днів
|$ +0.2414449567
|+1,000.28%
|90 днів
|$ +0.009985047509840485
|+70.55%
Останній аналіз цін BitBoost: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.50%
+7.20%
+0.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BOOST до AUD
A$0.038620384
|1 BOOST до GBP
￡0.0195515694
|1 BOOST до EUR
€0.0234136078
|1 BOOST до USD
$0.02413774
|1 BOOST до MYR
RM0.1083784526
|1 BOOST до TRY
₺0.8559242604
|1 BOOST до JPY
¥3.7809355936
|1 BOOST до RUB
₽2.481359672
|1 BOOST до INR
₹2.085500736
|1 BOOST до IDR
Rp395.7005924256
|1 BOOST до PHP
₱1.4122991674
|1 BOOST до EGP
￡E.1.2172662282
|1 BOOST до BRL
R$0.1457919496
|1 BOOST до CAD
C$0.0345169682
|1 BOOST до BDT
৳2.9197010304
|1 BOOST до NGN
₦37.539013248
|1 BOOST до UAH
₴1.0157160992
|1 BOOST до VES
Bs1.27930022
|1 BOOST до PKR
Rs6.7216364578
|1 BOOST до KZT
₸12.7442439652
|1 BOOST до THB
฿0.8354071814
|1 BOOST до TWD
NT$0.795338533
|1 BOOST до CHF
Fr0.0219653434
|1 BOOST до HKD
HK$0.1877916172
|1 BOOST до MAD
.د.م0.2416187774