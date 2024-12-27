Сьогоднішня ціна BitBonk (BBONK)

Поточна ціна BitBonk (BBONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.12M USD. Ціна BBONK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitBonk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 222.33K USD

- зміна ціни BitBonk протягом дня — -38.08%

- циркуляційна пропозиція – 300.00B USD

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