Ціна BitBonk (BBONK)
Поточна ціна BitBonk (BBONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.12M USD. Ціна BBONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BitBonk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 222.33K USD
- зміна ціни BitBonk протягом дня — -38.08%
- циркуляційна пропозиція – 300.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BitBonk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BitBonk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BitBonk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BitBonk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-38.08%
|30 днів
|$ 0
|-21.50%
|60 днів
|$ 0
|-19.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BitBonk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-31.53%
-38.08%
-20.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitBonk is a meme-inspired cryptocurrency that combines the strength of Bitcoin with the playful energy of Bonk, offering a unique and fun approach to the crypto space. Built on both the Binance Smart Chain (BSC) and Ethereum (ETH) networks, BitBonk aims to create a dynamic, community-driven ecosystem that rewards holders through innovative tokenomics, strategic partnerships, and exciting growth opportunities. The project focuses on delivering a secure and rewarding experience for its users, with features like audited smart contracts, locked liquidity, and a roadmap that includes virtual cards for holders, tier-1 exchange listings, and community incentives. BitBonk is designed to not only entertain but also provide value by growing alongside the broader meme coin movement. With its transparent approach and dedication to security, BitBonk is set to become a prominent player in the meme coin space.
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