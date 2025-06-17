Ціна BITBONDS (BITBONDS)
Поточна ціна BITBONDS (BITBONDS) сьогодні становить 0,00005529 USD з ринковою капіталізацією $ 55,12K USD. Ціна BITBONDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BITBONDS:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BITBONDS протягом дня — +4,20%
- циркуляційна пропозиція – 996,94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BITBONDS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BITBONDS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BITBONDS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BITBONDS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,20%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BITBONDS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,16%
+4,20%
-47,91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitBonds: The Financial Supernova of 2025 "This could be a $2 trillion idea." - Forbes. Backed by Governments. Powered by Crypto. The first true bridge between Wall Street and Web3. 🔥 Endorsed by NYC Mayor at Bitcoin 2025 🔥 Unveiled by VanEck at BTC Reserve Summit 🔥 Adopted by giants like Russia’s Sberbank BitBonds fuse U.S. Treasuries with Bitcoin -Wall St meets Web3 in the $2T financial revolution of 2025. Led By VanEck & Mayor of NYC
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