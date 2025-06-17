Сьогоднішня ціна BITBONDS (BITBONDS)

Поточна ціна BITBONDS (BITBONDS) сьогодні становить 0,00005529 USD з ринковою капіталізацією $ 55,12K USD. Ціна BITBONDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BITBONDS:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BITBONDS протягом дня — +4,20%

- циркуляційна пропозиція – 996,94M USD

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