Сьогоднішня ціна BITBEDR (BITBEDR)

Поточна ціна BITBEDR (BITBEDR) сьогодні становить 115.89 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BITBEDR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BITBEDR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07M USD

- зміна ціни BITBEDR протягом дня — -0.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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