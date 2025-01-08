Ціна BITBEDR (BITBEDR)
Поточна ціна BITBEDR (BITBEDR) сьогодні становить 115.89 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BITBEDR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BITBEDR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.07M USD
- зміна ціни BITBEDR протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BITBEDR до USD становила $ -0.2400607616339.
За останні 30 днів зміна ціни BITBEDR до USD становила $ +10.6671529950.
За останні 60 днів зміна ціни BITBEDR до USD становила $ +68.7454149060.
За останні 90 днів зміна ціни BITBEDR до USD становила $ +7.65185260526944.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.2400607616339
|-0.20%
|30 днів
|$ +10.6671529950
|+9.20%
|60 днів
|$ +68.7454149060
|+59.32%
|90 днів
|$ +7.65185260526944
|+7.07%
Останній аналіз цін BITBEDR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.20%
+2.45%
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