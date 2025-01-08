Сьогоднішня ціна BitBean ($BITB)

Поточна ціна BitBean ($BITB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.64K USD. Ціна $BITB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BitBean:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 321.18 USD

- зміна ціни BitBean протягом дня — -47.49%

- циркуляційна пропозиція – 975.23M USD

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