Ціна Bitbar (BTB)
Поточна ціна Bitbar (BTB) сьогодні становить 1.081 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitbar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.02 USD
- зміна ціни Bitbar протягом дня — +0.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitbar до USD становила $ +0.00543673.
За останні 30 днів зміна ціни Bitbar до USD становила $ +0.1479930078.
За останні 60 днів зміна ціни Bitbar до USD становила $ +2.2161227513.
За останні 90 днів зміна ціни Bitbar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00543673
|+0.51%
|30 днів
|$ +0.1479930078
|+13.69%
|60 днів
|$ +2.2161227513
|+205.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitbar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
+0.51%
-54.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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