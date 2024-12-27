Ціна Bitbama (BAMA)
Поточна ціна Bitbama (BAMA) сьогодні становить 0.00845142 USD з ринковою капіталізацією $ 3.97M USD. Ціна BAMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitbama:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 345.44K USD
- зміна ціни Bitbama протягом дня — -0.50%
- циркуляційна пропозиція – 470.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitbama до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitbama до USD становила $ -0.0002531876.
За останні 60 днів зміна ціни Bitbama до USD становила $ +0.0054459606.
За останні 90 днів зміна ціни Bitbama до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.50%
|30 днів
|$ -0.0002531876
|-2.99%
|60 днів
|$ +0.0054459606
|+64.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitbama: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-0.50%
+7.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitbama is a web 3 project that is aimed at Bringing Crypto Education to millions around the world using AI, cutting edge tech & web 3 tools
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