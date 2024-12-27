Сьогоднішня ціна Bitbama (BAMA)

Поточна ціна Bitbama (BAMA) сьогодні становить 0.00845142 USD з ринковою капіталізацією $ 3.97M USD. Ціна BAMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitbama:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 345.44K USD

- зміна ціни Bitbama протягом дня — -0.50%

- циркуляційна пропозиція – 470.75M USD

Отримуйте оновлення цін BAMA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BAMA.