Ціна Bitball Treasure (BTRS)
Поточна ціна Bitball Treasure (BTRS) сьогодні становить 0.0159832 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTRS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitball Treasure:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.21 USD
- зміна ціни Bitball Treasure протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitball Treasure до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitball Treasure до USD становила $ -0.0048748951.
За останні 60 днів зміна ціни Bitball Treasure до USD становила $ -0.0009652222.
За останні 90 днів зміна ціни Bitball Treasure до USD становила $ +0.008463564766927618.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.05%
|30 днів
|$ -0.0048748951
|-30.50%
|60 днів
|$ -0.0009652222
|-6.03%
|90 днів
|$ +0.008463564766927618
|+112.55%
Останній аналіз цін Bitball Treasure: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.05%
-20.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BTRS is a unique Treasure coin, a unique store of value faster than Bitcoin (a fork of Bitball) with more functionality as a Treasure with only 1 million Maximum supply. BitBall Treasure (BTRS describes itself as a treasure coin (a fork of Bitball). BTRS will be the only digital currency that can be exchanged for treasure items on the Bitball merchandise page. BitBall Treasure will be used for VIP SALE items on its trading platform, Paying through BTRS will allow users to save 20% on transaction fees. BitBall Ecosystem Launched in July 2018 consists of: BitBall (BTB) & BitBall Treasure (BTRS)
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