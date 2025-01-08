Ціна Bitball (BTB)
Поточна ціна Bitball (BTB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.29K USD. Ціна BTB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bitball:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34 USD
- зміна ціни Bitball протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 640.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bitball до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bitball до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bitball до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bitball до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.12%
|30 днів
|$ 0
|+59.93%
|60 днів
|$ 0
|+223.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bitball: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-0.12%
-2.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BitBall (BTB) - BitBall (BTB) - All in One Decentralized Cryptocurrency.#NoFakePromises A unique Multipurpose Digital currency with Endless Possibilities and Rewards - Building Bridge between Digital currencies, Exchanges & Clients all over the world. Our main goals are related to transactions across the globe with a user friendly interface, making it accessible to everyone at every level.. #NoFakePromises. It will have 2 parts, 1. Exchange of #Cryptocurrency between people with social media profiles. 2. #Ebarter system (historical barter trade between people based on Cryptocurrency). #NoFakePromises.
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