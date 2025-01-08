Сьогоднішня ціна Bitball (BTB)

Поточна ціна Bitball (BTB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 58.29K USD. Ціна BTB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitball:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34 USD

- зміна ціни Bitball протягом дня — -0.12%

- циркуляційна пропозиція – 640.00M USD

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