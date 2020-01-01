Токеноміка BITARD (BITARD) Дізнайтеся ключову інформацію про BITARD (BITARD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BITARD (BITARD) Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution. Офіційний вебсайт: https://bitard-solana.com/ Whitepaper: https://bitard-solana.com/Bitard_Whitepaper.pdf Купити BITARD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BITARD (BITARD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BITARD (BITARD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,75K $ 7,75K $ 7,75K Загальна пропозиція: $ 999,05M $ 999,05M $ 999,05M Циркуляційна пропозиція: $ 999,05M $ 999,05M $ 999,05M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,75K $ 7,75K $ 7,75K Історичний максимум: $ 0,0022411 $ 0,0022411 $ 0,0022411 Історичний мінімум: $ 0,0000059 $ 0,0000059 $ 0,0000059 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну BITARD (BITARD)

Токеноміка BITARD (BITARD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BITARD (BITARD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BITARD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BITARD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BITARD, досліджуйте ціну токена BITARD в реальному часі!

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