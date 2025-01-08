Сьогоднішня ціна BITARD (BITARD)

Поточна ціна BITARD (BITARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.99K USD. Ціна BITARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BITARD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.03 USD

- зміна ціни BITARD протягом дня — -6.02%

- циркуляційна пропозиція – 999.05M USD

Отримуйте оновлення цін BITARD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BITARD.