Сьогоднішня ціна Bitago (XBIT)

Поточна ціна Bitago (XBIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.47K USD. Ціна XBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitago:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.57K USD

- зміна ціни Bitago протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 9.60M USD

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