Сьогоднішня ціна Bit Store (STORE)

Поточна ціна Bit Store (STORE) сьогодні становить 0.00858914 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STORE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bit Store:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 86.70K USD

- зміна ціни Bit Store протягом дня — -2.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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