Ціна Bit Game Verse Token (BGVT)
Поточна ціна Bit Game Verse Token (BGVT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна BGVT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bit Game Verse Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.60 USD
- зміна ціни Bit Game Verse Token протягом дня — -1.09%
- циркуляційна пропозиція – 55.21B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bit Game Verse Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bit Game Verse Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bit Game Verse Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bit Game Verse Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.09%
|30 днів
|$ 0
|+7.62%
|60 днів
|$ 0
|+10.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bit Game Verse Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
-1.09%
+5.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank.
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