Сьогоднішня ціна Bit Game Verse Token (BGVT)

Поточна ціна Bit Game Verse Token (BGVT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна BGVT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bit Game Verse Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.60 USD

- зміна ціни Bit Game Verse Token протягом дня — -1.09%

- циркуляційна пропозиція – 55.21B USD

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