Сьогоднішня ціна Bistroo

Поточна ціна Bistroo (BIST) сьогодні становить $ 0.00118578, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BIST до USD становить $ 0.00118578 за BIST.

Bistroo наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 71,197, з циркуляційною пропозицією у 50.78M BIST. Протягом останніх 24 годин BIST торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.257443, тоді як історичний мінімум — $ 0.00117732.

У короткостроковій динаміці BIST змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 20.48.

Ринкова інформація щодо Bistroo (BIST)

Ринкова капіталізація $ 71.20K$ 71.20K $ 71.20K Обсяг (за 24 год) $ 20.48$ 20.48 $ 20.48 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 118.58K$ 118.58K $ 118.58K Циркуляційне постачання 50.78M 50.78M 50.78M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Bistroo — $ 71.20K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 20.48. Циркуляційна пропозиція BIST — 50.78M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 118.58K.