Сьогоднішня ціна BISO (BISO)

Поточна ціна BISO (BISO) сьогодні становить 0.00125217 USD з ринковою капіталізацією $ 263.88K USD. Ціна BISO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BISO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.43K USD

- зміна ціни BISO протягом дня — -9.54%

- циркуляційна пропозиція – 210.00M USD

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