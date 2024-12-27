Ціна BISO (BISO)
Поточна ціна BISO (BISO) сьогодні становить 0.00125217 USD з ринковою капіталізацією $ 263.88K USD. Ціна BISO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BISO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.43K USD
- зміна ціни BISO протягом дня — -9.54%
- циркуляційна пропозиція – 210.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BISO до USD становила $ -0.000132132519487718.
За останні 30 днів зміна ціни BISO до USD становила $ -0.0002481928.
За останні 60 днів зміна ціни BISO до USD становила $ -0.0000100400.
За останні 90 днів зміна ціни BISO до USD становила $ -0.0006576592070011615.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000132132519487718
|-9.54%
|30 днів
|$ -0.0002481928
|-19.82%
|60 днів
|$ -0.0000100400
|-0.80%
|90 днів
|$ -0.0006576592070011615
|-34.43%
Останній аналіз цін BISO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.82%
-9.54%
-16.21%
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