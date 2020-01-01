Токеноміка Bismuth (BIS) Дізнайтеся ключову інформацію про Bismuth (BIS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bismuth (BIS) Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed. Офіційний вебсайт: https://bismuthcoin.org Whitepaper: https://bismuthcoin.org/pdf/whitepaper.pdf Купити BIS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bismuth (BIS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bismuth (BIS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 300,93K $ 300,93K $ 300,93K Загальна пропозиція: $ 40,83M $ 40,83M $ 40,83M Циркуляційна пропозиція: $ 37,71M $ 37,71M $ 37,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 325,83K $ 325,83K $ 325,83K Історичний максимум: $ 8,94 $ 8,94 $ 8,94 Історичний мінімум: $ 0,00114665 $ 0,00114665 $ 0,00114665 Поточна ціна: $ 0,00798042 $ 0,00798042 $ 0,00798042 Дізнайтеся більше про ціну Bismuth (BIS)

Токеноміка Bismuth (BIS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bismuth (BIS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BIS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BIS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BIS, досліджуйте ціну токена BIS в реальному часі!

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