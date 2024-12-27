Ціна Bismuth (BIS)
Поточна ціна Bismuth (BIS) сьогодні становить 0.01524287 USD з ринковою капіталізацією $ 555.61K USD. Ціна BIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bismuth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 219.78 USD
- зміна ціни Bismuth протягом дня — +0.03%
- циркуляційна пропозиція – 36.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bismuth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bismuth до USD становила $ -0.0029215002.
За останні 60 днів зміна ціни Bismuth до USD становила $ +0.0039077307.
За останні 90 днів зміна ціни Bismuth до USD становила $ -0.004258696980287658.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.03%
|30 днів
|$ -0.0029215002
|-19.16%
|60 днів
|$ +0.0039077307
|+25.64%
|90 днів
|$ -0.004258696980287658
|-21.83%
Останній аналіз цін Bismuth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.10%
+0.03%
-5.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bismuth, a digital distributed self-regulating database system whose primary application is currency, and its first application is mining. It comes with a set of DAPPs out-of-the-box. Bismuth is not based on the code of BTC or any of its derivates, it is only inspired by some ideas laid down by Satoshi Nakamoto (BitCoin), Sunny King (Peercoin), NXT and ETH developers. Bismuth does not draw any code from other repositories, instead, it reformulates the cryptocurrency code in its own terms to be easily readable, compatible across all platforms, integrated into business solutions with utmost ease and most importantly open for development to a wide public through its simplicity while minimizing the security risk for custom code implementations. Bismuth is a decentralized transaction platform focused on modularity and open source approach. It comes with default decentralized applications and tools out of the box, not only to be used by everyone but also to be hosted by anyone. These applications are supplied as interpretation engines, which prevents blockchain bloat. Inspired by Satoshi’s whitepaper, Bismuth also offers optional hyperblocks as a pruning mechanism, a system which greatly reduces disk space usage and increases execution speed.
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