Сьогоднішня ціна Bismuth (BIS)

Поточна ціна Bismuth (BIS) сьогодні становить 0.01524287 USD з ринковою капіталізацією $ 555.61K USD. Ціна BIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bismuth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 219.78 USD

- зміна ціни Bismuth протягом дня — +0.03%

- циркуляційна пропозиція – 36.51M USD

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