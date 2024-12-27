Сьогоднішня ціна BIRDSPING (PING)

Поточна ціна BIRDSPING (PING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 933.65K USD. Ціна PING до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BIRDSPING:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.74K USD

- зміна ціни BIRDSPING протягом дня — +2.70%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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