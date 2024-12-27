Ціна BIRDSPING (PING)
Поточна ціна BIRDSPING (PING) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 933.65K USD. Ціна PING до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BIRDSPING:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.74K USD
- зміна ціни BIRDSPING протягом дня — +2.70%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BIRDSPING до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BIRDSPING до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BIRDSPING до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BIRDSPING до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.70%
|30 днів
|$ 0
|-38.72%
|60 днів
|$ 0
|-67.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BIRDSPING: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.87%
+2.70%
-14.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BirdsPing is a Klaytn-based meme token that satirizes issues happening in the current era and phenomena in the community. In the Mint Club, use Klaytn Coin as the base asset for the bonding curve pool to create a Birdsping token. The issued birdsping token is guaranteed by klaytn coin, the underlying asset of the bonding curve pool, and the birdsping token will be burn upon withdrawal of the underlying asset.
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