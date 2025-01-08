Сьогоднішня ціна Birdie ($BIRDIE)

Поточна ціна Birdie ($BIRDIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.38K USD. Ціна $BIRDIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Birdie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.48 USD

- зміна ціни Birdie протягом дня — -6.56%

- циркуляційна пропозиція – 799.84M USD

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