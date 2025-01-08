Ціна Birdie ($BIRDIE)
Поточна ціна Birdie ($BIRDIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.38K USD. Ціна $BIRDIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Birdie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.48 USD
- зміна ціни Birdie протягом дня — -6.56%
- циркуляційна пропозиція – 799.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Birdie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Birdie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Birdie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Birdie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.56%
|30 днів
|$ 0
|-25.95%
|60 днів
|$ 0
|-12.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Birdie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-6.56%
-1.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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