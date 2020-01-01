Токеноміка BIRDFLU ($BIRDFLU)

Токеноміка BIRDFLU ($BIRDFLU)

Дізнайтеся ключову інформацію про BIRDFLU ($BIRDFLU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація BIRDFLU ($BIRDFLU)

$BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading “infection” within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts.

Офіційний вебсайт:
https://birdflusol.com/

Токеноміка та аналіз ціни BIRDFLU ($BIRDFLU)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BIRDFLU ($BIRDFLU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 63,22K
$ 63,22K$ 63,22K
Загальна пропозиція:
$ 999,77M
$ 999,77M$ 999,77M
Циркуляційна пропозиція:
$ 999,77M
$ 999,77M$ 999,77M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 63,22K
$ 63,22K$ 63,22K
Історичний максимум:
$ 0,0029822
$ 0,0029822$ 0,0029822
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка BIRDFLU ($BIRDFLU): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки BIRDFLU ($BIRDFLU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $BIRDFLU, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BIRDFLU, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BIRDFLU, досліджуйте ціну токена $BIRDFLU в реальному часі!

Прогноз ціни $BIRDFLU

Хочете знати, куди рухається $BIRDFLU? Наша сторінка прогнозу ціни $BIRDFLU поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.