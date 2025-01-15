Ціна BIRDFLU ($BIRDFLU)
Поточна ціна BIRDFLU ($BIRDFLU) сьогодні становить 0.0014663 USD з ринковою капіталізацією $ 1.47M USD. Ціна $BIRDFLU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BIRDFLU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.80K USD
- зміна ціни BIRDFLU протягом дня — -0.61%
- циркуляційна пропозиція – 999.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BIRDFLU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BIRDFLU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BIRDFLU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BIRDFLU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BIRDFLU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.40%
-0.61%
-41.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading “infection” within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts.
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