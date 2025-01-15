Сьогоднішня ціна BIRDFLU ($BIRDFLU)

Поточна ціна BIRDFLU ($BIRDFLU) сьогодні становить 0.0014663 USD з ринковою капіталізацією $ 1.47M USD. Ціна $BIRDFLU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BIRDFLU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.80K USD

- зміна ціни BIRDFLU протягом дня — -0.61%

- циркуляційна пропозиція – 999.78M USD

Отримуйте оновлення цін $BIRDFLU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $BIRDFLU.