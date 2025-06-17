Сьогоднішня ціна Birdei (BIRDEI)

Поточна ціна Birdei (BIRDEI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 796,41K USD. Ціна BIRDEI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Birdei:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Birdei протягом дня — +25,56%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

Отримуйте оновлення цін BIRDEI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BIRDEI.