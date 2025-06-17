Ціна Birdei (BIRDEI)
Поточна ціна Birdei (BIRDEI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 796,41K USD. Ціна BIRDEI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Birdei:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Birdei протягом дня — +25,56%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Birdei до USD становила $ +0,00016211.
За останні 30 днів зміна ціни Birdei до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Birdei до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Birdei до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00016211
|+25,56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Birdei: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,71%
+25,56%
-82,74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PeiPei’s Baby Mama. Hood Queen of the Blockchain Birdei is PeiPei’s baby mama hood queen. She’s a bold, unapologetic character born from internet culture and crypto chaos. Birdei represents strong female energy, street smarts, and bag-chasing vibes. This isn’t just another bird coin — it’s the matriarch of meme season, building a loyal flock in Web3. Ain't waiting on nobody. Independent to the core, stacking her own bag on these blockchain streets. Got that sharp mind, making shrewd moves & setting boundaries. Fierce, calculating, and drama-free. She runs her own empire. Don't get it twisted.
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