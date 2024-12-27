Ціна Birddog (BIRDDOG)
Поточна ціна Birddog (BIRDDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 475.69K USD. Ціна BIRDDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Birddog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.76K USD
- зміна ціни Birddog протягом дня — +6.21%
- циркуляційна пропозиція – 420.00B USD
Отримуйте оновлення цін BIRDDOG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BIRDDOG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Birddog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Birddog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Birddog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Birddog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.21%
|30 днів
|$ 0
|-39.87%
|60 днів
|$ 0
|-55.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Birddog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.35%
+6.21%
-13.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BIRDOG is the 5th character in Matt Furie’s Boy’s Club. $Birddog CA starts with 0x70 the CA right after Pepe 0x69.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BIRDDOG до AUD
A$--
|1 BIRDDOG до GBP
￡--
|1 BIRDDOG до EUR
€--
|1 BIRDDOG до USD
$--
|1 BIRDDOG до MYR
RM--
|1 BIRDDOG до TRY
₺--
|1 BIRDDOG до JPY
¥--
|1 BIRDDOG до RUB
₽--
|1 BIRDDOG до INR
₹--
|1 BIRDDOG до IDR
Rp--
|1 BIRDDOG до PHP
₱--
|1 BIRDDOG до EGP
￡E.--
|1 BIRDDOG до BRL
R$--
|1 BIRDDOG до CAD
C$--
|1 BIRDDOG до BDT
৳--
|1 BIRDDOG до NGN
₦--
|1 BIRDDOG до UAH
₴--
|1 BIRDDOG до VES
Bs--
|1 BIRDDOG до PKR
Rs--
|1 BIRDDOG до KZT
₸--
|1 BIRDDOG до THB
฿--
|1 BIRDDOG до TWD
NT$--
|1 BIRDDOG до CHF
Fr--
|1 BIRDDOG до HKD
HK$--
|1 BIRDDOG до MAD
.د.م--