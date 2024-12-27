Сьогоднішня ціна Birddog (BIRDDOG)

Поточна ціна Birddog (BIRDDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 475.69K USD. Ціна BIRDDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Birddog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.76K USD

- зміна ціни Birddog протягом дня — +6.21%

- циркуляційна пропозиція – 420.00B USD

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