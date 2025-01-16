Сьогоднішня ціна Bird Dog on SOL (BIRDDOG)

Поточна ціна Bird Dog on SOL (BIRDDOG) сьогодні становить 0.0010777 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIRDDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bird Dog on SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.15K USD

- зміна ціни Bird Dog on SOL протягом дня — +10.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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