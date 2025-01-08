Сьогоднішня ціна Bird Dog on Base (BIRDDOG)

Поточна ціна Bird Dog on Base (BIRDDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 209.38K USD. Ціна BIRDDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bird Dog on Base:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50K USD

- зміна ціни Bird Dog on Base протягом дня — -9.70%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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