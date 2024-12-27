Сьогоднішня ціна Bird Dog (BIRDDOG)

Поточна ціна Bird Dog (BIRDDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.92M USD. Ціна BIRDDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bird Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.34K USD

- зміна ціни Bird Dog протягом дня — -22.38%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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