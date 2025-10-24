Інформація щодо ціни BirbStrategy (BIRBSTR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00212495 $ 0,00212495 $ 0,00212495 Мін. за 24 год $ 0,00221264 $ 0,00221264 $ 0,00221264 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00212495$ 0,00212495 $ 0,00212495 Макс. за 24 год $ 0,00221264$ 0,00221264 $ 0,00221264 Рекордний максимум $ 0,01847473$ 0,01847473 $ 0,01847473 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,57% Зміна ціни (1 дн.) +2,72% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,32%

Актуальна ціна BirbStrategy (BIRBSTR) становить $0,00220778. За останні 24 години BIRBSTR торгувався між мінімумом у $ 0,00212495 і максимумом у $ 0,00221264, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BIRBSTR становить $ 0,01847473, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BIRBSTR змінився на +1,57% за останню годину, +2,72% за 24 години та на -24,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BirbStrategy (BIRBSTR)

Ринкова капіталізація $ 2,10M$ 2,10M $ 2,10M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,10M$ 2,10M $ 2,10M Циркуляційне постачання 950,94M 950,94M 950,94M Загальна пропозиція 950 939 373,2147429 950 939 373,2147429 950 939 373,2147429

Поточна ринкова капіталізація BirbStrategy — $ 2,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BIRBSTR — 950,94M, зі загальною пропозицією 950939373.2147429. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,10M.