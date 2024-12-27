Сьогоднішня ціна birb (BIRB)

Поточна ціна birb (BIRB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 159.95K USD. Ціна BIRB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності birb:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.83 USD

- зміна ціни birb протягом дня — -0.84%

- циркуляційна пропозиція – 998.59M USD

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