Ціна birb (BIRB)
Поточна ціна birb (BIRB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 159.95K USD. Ціна BIRB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності birb:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.83 USD
- зміна ціни birb протягом дня — -0.84%
- циркуляційна пропозиція – 998.59M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни birb до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни birb до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни birb до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни birb до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.84%
|30 днів
|$ 0
|-41.61%
|60 днів
|$ 0
|-32.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін birb: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.84%
-3.41%
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