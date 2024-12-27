Ціна Birake (BIR)
Поточна ціна Birake (BIR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 168.52K USD. Ціна BIR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Birake:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.10 USD
- зміна ціни Birake протягом дня — +0.21%
- циркуляційна пропозиція – 350.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Birake до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Birake до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Birake до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Birake до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.21%
|30 днів
|$ 0
|-31.34%
|60 днів
|$ 0
|-47.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Birake: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.21%
-9.61%
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