Сьогоднішня ціна Birake (BIR)

Поточна ціна Birake (BIR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 168.52K USD. Ціна BIR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Birake:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.10 USD

- зміна ціни Birake протягом дня — +0.21%

- циркуляційна пропозиція – 350.31M USD

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