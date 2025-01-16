Сьогоднішня ціна BIP1 (BIP1)

Поточна ціна BIP1 (BIP1) сьогодні становить 0.0424366 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIP1 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BIP1:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.37K USD

- зміна ціни BIP1 протягом дня — +3.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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