Ціна BIP1 (BIP1)
Поточна ціна BIP1 (BIP1) сьогодні становить 0.0424366 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIP1 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BIP1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.37K USD
- зміна ціни BIP1 протягом дня — +3.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BIP1 до USD становила $ +0.00155346.
За останні 30 днів зміна ціни BIP1 до USD становила $ -0.0093500348.
За останні 60 днів зміна ціни BIP1 до USD становила $ -0.0354185369.
За останні 90 днів зміна ціни BIP1 до USD становила $ -0.2010760910922825.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00155346
|+3.80%
|30 днів
|$ -0.0093500348
|-22.03%
|60 днів
|$ -0.0354185369
|-83.46%
|90 днів
|$ -0.2010760910922825
|-82.57%
Останній аналіз цін BIP1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.76%
+3.80%
+4.28%
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