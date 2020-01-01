Токеноміка BiorBank (BYB) Дізнайтеся ключову інформацію про BiorBank (BYB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BiorBank (BYB) BiorBank is a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on both mobile and desktop. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise. Офіційний вебсайт: https://biorbank.com Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1y4Icy2NmAkTaz732RDHTJTlOU1qE-kc4/view Купити BYB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BiorBank (BYB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BiorBank (BYB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 299,68K $ 299,68K $ 299,68K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 809,46M $ 809,46M $ 809,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 370,23K $ 370,23K $ 370,23K Історичний максимум: $ 0,00143689 $ 0,00143689 $ 0,00143689 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00037042 $ 0,00037042 $ 0,00037042 Дізнайтеся більше про ціну BiorBank (BYB)

Токеноміка BiorBank (BYB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BiorBank (BYB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BYB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BYB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BYB, досліджуйте ціну токена BYB в реальному часі!

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