Сьогоднішня ціна BiorBank (BYB)

Поточна ціна BiorBank (BYB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 263.60K USD. Ціна BYB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BiorBank:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BiorBank протягом дня — -1.47%

- циркуляційна пропозиція – 734.71M USD

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