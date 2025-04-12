Ціна BiorBank (BYB)
Поточна ціна BiorBank (BYB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 263.60K USD. Ціна BYB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BiorBank:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BiorBank протягом дня — -1.47%
- циркуляційна пропозиція – 734.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BiorBank до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BiorBank до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BiorBank до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BiorBank до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BiorBank: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.98%
-1.47%
-12.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BiorBank is a bridge between the old and the new, providing seamless integration of Web3 functionalities within a user-friendly platform available on both mobile and desktop. Our commitment to replicating the ease and familiarity of web2 experiences while introducing the benefits of Web3, positions us as the first of our kind—a true pioneer in the financial space. This unique compatibility empowers our users to fully embrace the crypto economy, enabling transactions with both Web3 and web2 entities without compromise.
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