Ціна BIOPOP (BOPB)
Поточна ціна BIOPOP (BOPB) сьогодні становить 0.777427 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOPB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BIOPOP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 293.34K USD
- зміна ціни BIOPOP протягом дня — -1.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BIOPOP до USD становила $ -0.009479421118489.
За останні 30 днів зміна ціни BIOPOP до USD становила $ -0.1638445283.
За останні 60 днів зміна ціни BIOPOP до USD становила $ -0.3453530532.
За останні 90 днів зміна ціни BIOPOP до USD становила $ -1.6415050934980607.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.009479421118489
|-1.20%
|30 днів
|$ -0.1638445283
|-21.07%
|60 днів
|$ -0.3453530532
|-44.42%
|90 днів
|$ -1.6415050934980607
|-67.86%
Останній аналіз цін BIOPOP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-1.20%
-4.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first step for humanity - Biopop BOPB is BIOPOP's blockchain token for platform fees, device purchases, and content. Users benefit from BOPB payments and earn rewards by participating in healthcare projects.
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