Сьогоднішня ціна BIOPOP (BOPB)

Поточна ціна BIOPOP (BOPB) сьогодні становить 0.777427 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOPB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BIOPOP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 293.34K USD

- зміна ціни BIOPOP протягом дня — -1.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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