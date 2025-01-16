Ціна BIOP ($BIOP)
Поточна ціна BIOP ($BIOP) сьогодні становить 0.01236452 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $BIOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BIOP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.48 USD
- зміна ціни BIOP протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BIOP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BIOP до USD становила $ -0.0054338541.
За останні 60 днів зміна ціни BIOP до USD становила $ -0.0047144888.
За останні 90 днів зміна ціни BIOP до USD становила $ -0.00973511129026323.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.01%
|30 днів
|$ -0.0054338541
|-43.94%
|60 днів
|$ -0.0047144888
|-38.12%
|90 днів
|$ -0.00973511129026323
|-44.05%
Останній аналіз цін BIOP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-0.01%
-25.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Biop is a safe, fast, smart, and low-cost Bitcoin L2 blockchain based on an Optimistic rollup protocol. Biop's goal is to establish a large Bitcoin decentralized ecosystem like DeFi, NFT, GameFi, and SocialFi... by full ledger synchronization and BVM.
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