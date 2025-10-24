Інформація щодо ціни BiomeAI (BIOMEAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,04806378 $ 0,04806378 $ 0,04806378 Мін. за 24 год $ 0,051334 $ 0,051334 $ 0,051334 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,04806378$ 0,04806378 $ 0,04806378 Макс. за 24 год $ 0,051334$ 0,051334 $ 0,051334 Рекордний максимум $ 0,394381$ 0,394381 $ 0,394381 Найнижча ціна $ 0,04806378$ 0,04806378 $ 0,04806378 Зміна ціни (за 1 год) +3,70% Зміна ціни (1 дн.) +7,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -37,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -37,48%

Актуальна ціна BiomeAI (BIOMEAI) становить $0,051819. За останні 24 години BIOMEAI торгувався між мінімумом у $ 0,04806378 і максимумом у $ 0,051334, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BIOMEAI становить $ 0,394381, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04806378.

Що стосується короткострокових результатів, то BIOMEAI змінився на +3,70% за останню годину, +7,23% за 24 години та на -37,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BiomeAI (BIOMEAI)

Ринкова капіталізація $ 302,89K$ 302,89K $ 302,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 513,11K$ 513,11K $ 513,11K Циркуляційне постачання 5,90M 5,90M 5,90M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BiomeAI — $ 302,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BIOMEAI — 5,90M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 513,11K.