Ціна BiokriptX (SBKPT)
Поточна ціна BiokriptX (SBKPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 249.79K USD. Ціна SBKPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BiokriptX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.39K USD
- зміна ціни BiokriptX протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 5.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BiokriptX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BiokriptX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BiokriptX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BiokriptX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.02%
|30 днів
|$ 0
|-48.71%
|60 днів
|$ 0
|-46.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BiokriptX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.02%
-0.02%
-3.75%
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