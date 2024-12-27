Сьогоднішня ціна BiokriptX (SBKPT)

Поточна ціна BiokriptX (SBKPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 249.79K USD. Ціна SBKPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BiokriptX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.39K USD

- зміна ціни BiokriptX протягом дня — -0.02%

- циркуляційна пропозиція – 5.00B USD

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