Сьогоднішня ціна Biokript (BKPT)

Поточна ціна Biokript (BKPT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BKPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Biokript:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.55K USD

- зміна ціни Biokript протягом дня — -0.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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