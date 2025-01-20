Ціна BiohackerDAO (BIOHACK)
Поточна ціна BiohackerDAO (BIOHACK) сьогодні становить 3.97 USD з ринковою капіталізацією $ 718.85K USD. Ціна BIOHACK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BiohackerDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.38K USD
- зміна ціни BiohackerDAO протягом дня — +14.90%
- циркуляційна пропозиція – 180.93K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BiohackerDAO до USD становила $ +0.515237.
За останні 30 днів зміна ціни BiohackerDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BiohackerDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BiohackerDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.515237
|+14.90%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BiohackerDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
+14.90%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BiohackerDAO’s mission is to accelerate human enhancement (via DeSci). It's a 10.000+ strong community of founders, scientists, developers, crypto degens, influencers, VCs and more - all united by the mission of data-driven self-optimization. BiohackerDAO is building the most powerful hive mind in this field. The DAO has raised $1.5M, run experiments that generated over 100k data points, shipped products, and more.
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