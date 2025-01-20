Сьогоднішня ціна BiohackerDAO (BIOHACK)

Поточна ціна BiohackerDAO (BIOHACK) сьогодні становить 3.97 USD з ринковою капіталізацією $ 718.85K USD. Ціна BIOHACK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BiohackerDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.38K USD

- зміна ціни BiohackerDAO протягом дня — +14.90%

- циркуляційна пропозиція – 180.93K USD

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