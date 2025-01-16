Ціна Biochar (CHAR)
Поточна ціна Biochar (CHAR) сьогодні становить 161.3 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Biochar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.90K USD
- зміна ціни Biochar протягом дня — +1.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Biochar до USD становила $ +1.79.
За останні 30 днів зміна ціни Biochar до USD становила $ -15.7074746500.
За останні 60 днів зміна ціни Biochar до USD становила $ -7.1705108500.
За останні 90 днів зміна ціни Biochar до USD становила $ -8.09427208708238.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.79
|+1.12%
|30 днів
|$ -15.7074746500
|-9.73%
|60 днів
|$ -7.1705108500
|-4.44%
|90 днів
|$ -8.09427208708238
|-4.77%
Останній аналіз цін Biochar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
+1.12%
-0.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CHAR is an environmental RWA that is minted upon users depositing eligible carbon removal assets into the Biochar carbon pool. Learn more: https://docs.toucan.earth/toucan/carbon-pools/char-carbon-pool
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