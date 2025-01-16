Сьогоднішня ціна Biochar (CHAR)

Поточна ціна Biochar (CHAR) сьогодні становить 161.3 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Biochar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.90K USD

- зміна ціни Biochar протягом дня — +1.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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