Ціна Bio Passport (BIOT)
Поточна ціна Bio Passport (BIOT) сьогодні становить 0.00146372 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bio Passport:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 440.37K USD
- зміна ціни Bio Passport протягом дня — +0.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bio Passport до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bio Passport до USD становила $ -0.0000569540.
За останні 60 днів зміна ціни Bio Passport до USD становила $ +0.0004195759.
За останні 90 днів зміна ціни Bio Passport до USD становила $ +0.0001006094830183133.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.75%
|30 днів
|$ -0.0000569540
|-3.89%
|60 днів
|$ +0.0004195759
|+28.67%
|90 днів
|$ +0.0001006094830183133
|+7.38%
Останній аналіз цін Bio Passport: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.42%
+0.75%
+1.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Safely manage your health with Bio Passport, a telehealth platform that can remotely monitor personal health in the post-corona era, COVID-19, lung cancer and atopic test kits
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